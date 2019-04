TMC ने फिर बांग्लादेशी अभिनेता से कराया चुनाव प्रचार, गृह मंत्रालय ने कहा- तुरंत भारत छोड़ो

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए लगातार नियम कानून को ताक रखती दिख रही है। पार्टी ने एकबार फिर बांग्लादेशी फिल्मों के अभिनेता गाजी अब्दुल नूर को अपने प्रचार के लिए उतारा। जिसपर गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए नूर को भारत छोड़ने का आदेश दिया है।

दमदम में TMC के लिए प्रचार कर रहे थे नूर

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरूवार बताया कि अब्दुल नूर के वीजा की अवधि भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी वह भारत में रह रहे थे। उनके खिलाफ अवैध रूप से यहां रहने के मामले में भी उचित कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल नूर ने दमदम में तृणमूल कांग्रेस की चुनाव रैलियों में हिस्सा लिया था जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी।

MHA Sources: One more Bangladeshi actor, Ghazi Abdul Noor , who attended a political rally in Dumdum, West Bengal has been asked to leave India. In any case his visa had expired. Appropriate action is also being taken regarding his overstay in contravention of visa validity.