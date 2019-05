नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही आए एग्जिट पोल्स से जहां भाजपा खेमे में खुशी का महौल है, वहीं विपक्षी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा विपक्षी नेता भी हैं जो एग्जिट पोल्स को गलत मानते हुए अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। ऐसे नेताओं में से एक केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी एक है। पिनाराई विजयन ने सोमवार को एक्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माकपानीत वाम मोर्चा राज्य में एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है।

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan: We are going to win big. Sabarimala issue didn't affect polls in Kerala. All of us know who created troubles there. pic.twitter.com/24dTbS9WLa

आपको बता दें कि एक को छोड़कर शेष सभी एक्जिट पोल ने माकपा नीत एलडीएफ को 20 लोकसभा सीट वाले राज्य के केवल पांच सीट मिलने का अनुमान जताया है। जबकि पार्टी के पास अभी 8 सीटें हैं। अब विजयन 23 मई को चुनावी नतीजे आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2004 में भी एक्जिट पोल गलत साबित हुए। इसके साथ ही द्रमुक अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक्जिट पोल के नतीजों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। मीडिया से बात करते हुए स्टालिन ने कहा कि वह अभी जनादेश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनको इस बात की परवाह नहीं कि परिणाम क्या होंंगे।

Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu: I am 1000 per cent confident that TDP will win the elections. I don't have even 0.1 per cent doubt, we are going to win. pic.twitter.com/7N7PSSZyYU