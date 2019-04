नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को केरल में रहेंगे। राहुल गांधी यहां चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोमवार को केरल पहुंचे राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष यहां कोल्लम जिले के पठानपुरम से यूडीएफ उम्मीदवार एनके प्रेमचंद्रन के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सुबह हेलीकॉप्टर से पठानपुरम के सेंट स्टीफन कॉलेज ग्राउंड में उतरेंगे और बाद में जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि इन सीटों पर 23 अप्रैल को का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।

