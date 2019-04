शकील अहमद का कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा, मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) को बिहार में एकबार फिर बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019 ) के दूसरे चरण से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ( Shakeel Ahmed ) पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकट ना मिलने से नाराज अहमद ने मधुबनी सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी।

राहुल गांधी को सौंपा इस्तीफा

शकील अहमद ने ट्वीट किया, 'मैंने बिहार के मधुबनी संसदीय क्षेत्र से कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का फैसला किया है। मैं AICC के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं।'

As I have decided to file my nomination papers tomorrow from Madhubani Parliamentary Constituency in Bihar, I’m resigning from the post of Senior Spokesperson of AICC. I’m sending my resignation to Congress President Shri @RahulGandhi .