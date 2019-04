तमिलनाडु: वेल्लोर सीट पर चुनाव रद्द, मतदाताओं को पैसे बांटने की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) के दूसरे की वोटिंग से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( Ram Nath Kovind ) ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ( Election Commission ) की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के वेल्लोर ( Vellore ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द कर दिया है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में 11.5 करोड़ रुपए जब्त होने के बाद ये फैसला हुआ है। वेल्लोर में 18 अप्रैल को मतदान होना था।

Election Commission: Accepting the recommendation of EC dated 14th April 2019, President has rescinded the election to Vellore parliamentary constituency, Tamil Nadu. pic.twitter.com/iyqw9uTkcV