दिल्ली: कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की सूची, नॉर्थ-ईस्ट से लड़ेंगी शीला दीक्षित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ लगाई जा रही सारी अटकलों को दरकिनार करते कांग्रेस ने सात में छह लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली में कांग्रेस और आप के गठबंधन को लेकर शेष संभावनाओं पर भी विराम लग गया है। कांग्रेस की सूची के अनुसार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित नॉर्थ—ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी।

Congress releases list of candidates for 6 out of 7 Parliamentary constituencies in Delhi. Former Delhi CM Sheila Dikshit to contest from North East Delhi. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/p62NehK1Vu