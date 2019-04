लोकसभा चुनाव 2019: आज भागलपुर में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार, जेडीयू नेता के पक्ष में करेंगे प्रचार

नई दिल्ली। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल के स्टार प्रचार दूसरे और तीसरे चरण के प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी पूरी ताकत अब इन दो चरणों पर झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में तीसरी जनसभा आज भागलपुर में होने जा रही है। पीएम मोदी सुबह साढ़े 10 बजे भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रमाविलास पासवान, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव सहित एनडीए के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहेंगे।

पीएम मोदी भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) उम्मीदवार अजय कुमार मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में भागलपुर के अलावा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका सीट पर भी चुनाव होने हैं।

This morning, will campaign for NDA at a rally in Bhagalpur , Bihar.



Later in the day, will be in Assam where I will join public meetings in Mangaldai and Silchar.



The mood across the nation is firmly in favour of the NDA.