कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, सरकार आई तो किसानों के मन से निकालेंगे डर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के तहत दक्षिण दौरे पर हैं। यहां कर्नाटक में आज उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को दोहराया। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनी तो किसानों के लिए अलग बजट होगा। साल की शुरुआत में उन्हें पता चलेगा कि उनके लिए करने जा रही है सरकार। किसानों के मन से डर निकालना हमारी जिम्मेदारी। कोई भी किसान कर्जे के डर से जेल नहीं जाएगा। यहां उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर रोजगार को लेकर एक बार फिर जमकर निशाना साधा।



आपको बता दें कि कर्नाटक में राहुल जेडीएस प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के साथ साझा रैली कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और जेडीएस के बीच तनातनी का माहौल है, ऐसे में यह रैली दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

