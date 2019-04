BJP ने जारी की 7 प्रत्याशियों की सूची, गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन को मिला टिकट

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections 2019 ) के लिए प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की सात सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) के गढ़ गोरखपुर से भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ( Ravi Kishan ) को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गोरखपुर से वर्तमान सांसद और हाल में बीजेपी में शामिल हुए निषाद पार्टी के नेता प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से टिकट दिया है।

21th List of BJP candidates for ensuing General Elections to the Parliamentary Constituencies of Uttar Pradesh finalised by BJP CEC. https://t.co/U8uSd9Mwyy pic.twitter.com/N7j9Kuqwa1