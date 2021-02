Loksabha : कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन ने संभाला मोर्चा, कश्मीरी पंडितों को भूलने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमलों का जवाब पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को दिया। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप पंडितों को 200 से 300 एकड़ जमीन देने में सफल नहीं हुए। अापने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को भूमि वापस दिलाएंगे।

You didn't succeed in giving 200-300 acres of land to Pandits. In your election manifesto, you'd promised that you will bring back Pandits. Did you succeed? You should at least say, 'raat gayi to baat gayi, election gaya to vaada gaya'. You should clarify your stand: AR Chowdhury