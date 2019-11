नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सांसदों ने इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तत्‍काल बहस कराने की मांग की। लोकसभा स्‍पीकर द्वारा तत्‍काल बहस न कराने की बात पर कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा मचाया है।

Top sources on Cong Parliamentary strategy meeting: We will not let the issue of electoral bonds die down. We will make the government answerable. Reaching out to opposition parties to build a floor strategy against the govt, we want a detailed discussion on it.

दरअसल, कांग्रेस इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड के प्रति सरकार का जिम्‍मेदार ठहराने की मांग लंबे अरसे से करती आई है। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा में इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड का मुद्दा उठाया। उन्‍होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर बहस की मांग नहीं मानने पर लोकसभा से वॉकऑउट करने कभी धमकी दी है।

वॉकआउट की धमकी

वहीं टीएमसी ने लोकसभा में एनआरसी के मुद्दे पर स्‍थगन प्रस्‍ताव पेश किया है। एनसीपी राज्‍यसभा में जेएनयू में फीस वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है। राज्यसभा में आज डैम सेफ्टी बिल पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में सरोगेसी बिल और ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल पर भी चर्चा जारी होने की उम्‍मीद है।

Lok Sabha Speaker Om Birla to Opposition MPs raising slogans in the House during Question Hour: It is our duty to maintain the dignity of the House. Please do not come to the well of the house. I have always given all a chance for debate and discussion. pic.twitter.com/1W2xcpxh8M