नई दिल्‍ली। लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्‍वराज जी भारतीय संस्‍कृति की राजदूत थीं। वह एक योग्‍य प्रशासक एवं संवेदनशील नेता थीं। उनके निधन से पूरा देश दुखी है।

लोकसभा स्‍पीकर ओम बिरला ( Lok Sabha speaker Om Birla ) ने कहा कि वह हर किसी की समस्‍याएं सुनती थीं और उन्‍हें हल करती थीं। हम सभी उनके परिवार के साथ खड़े हैं।

Lok Sabha Speaker Om Birla: #SushmaSwaraj ji was an ambassador of the Indian culture. She was an able administrator and a sensitive leader. Today the entire country is sad to lose a leader like her. She understood everyone's problems&served them. We are standing with her family. pic.twitter.com/pjbhOOBT8s