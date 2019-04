गुजरात के जूनागढ़ में बोले PM मोदी- चाय वाले से परेशान है कांग्रेस

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। पीएम मोदी यहां जूनागढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश को भी कांग्रेस ने एटीएम बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोटालों में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है। वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। यही नहीं कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गये पैसे को लूट रही है।

मोदी हटाने के सिवाय इनके पास कोई एजेंडा नहीं

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब मोरारजी देसाई उभर कर आए तो इन्हें उनके लिए भी नफरत हो गई। इन लोगों ने सिद्धांतों के लिए जीने वाले मोराजी की सरकार को गिरा दिया। अब इन्हें मोदी से दिक्कत है, क्योंकि एक चाय वाले ने पूरे दमखम से पांच साल कैसे निकाल दिए। मोदी बोले कांग्रेस के टेप रिकॉर्डर पर दिन पर एक ही गाना बजता है- मोदी हटाओ, मोदी हटाओ! ये वही कांग्रेस है जिसे सरदार पटेल ने अपने पुरुषार्थ से सींचा। अब मोदी हटाने के सिवाय इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज सरदार पटेल के सपनों के साथ-साथ हर हिंदुस्तानी की भावना को चोट पहुंचा रही है

PM Modi in Junagarh, Gujarat: I have come here to give you an account of the work done in 5 years. I have come here to take your order for the next 5 years. Are you proud of the work done by your son, this chowkidaar? Are you proud that there is not a single blot of corruption? pic.twitter.com/lXKYNlcFHP — ANI (@ANI) April 10, 2019

बोरा भर-भर के मिल रही नोटों की गड्डियां

मध्य प्रदेश आयकर छापों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया में दिख रहा है कि कांग्रेसियों के पास से बोरा भर-भर के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या जूनागढ़ और सोमनाथ का व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोचिये अगर सरदार साहब न होते तो जूनागढ़ कहां होता। पुलवामा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं जो इन्होंने आपके इस बेटे को न दी है।

PM Modi in Junagarh, Gujarat: A new name has been added to the list of corruption by Congress. Congress' identity is linked to corruption under many names. But now a new scam, along with evidence, has been added to the account of Congress leaders - Tughlaq Road Chunavi Ghotala. pic.twitter.com/IW83gxXUTz — ANI (@ANI) April 10, 2019

इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 1.55 बजे दूसरी सभा दक्षिण गुजरात के तापी स्थित सोनगढ़ में करेंगे। अपनी पहली जनसभा के दौरान पीएम मोदी जूनागढ़ व पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र और सोनगढ़ में बारडोली व नवसारी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम की जूनागढ़ स्थित जनसभा में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहेंगे। वहीं सोनगढ़ की जनसभा में गुजरात के लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे।

PM Modi in Junagarh, Gujarat: Congress has snatched away food from poor children, snatched away their meal & is filling the stomach of its own leaders. Congress is looting the money designated for pregnant women. https://t.co/At7e3DFiiX — ANI (@ANI) April 10, 2019

पणजी में एक रैली को संबोधित करेंगे

यहां के बाद प्रधानमंत्री गोवा के लिए प्रस्थान करेंगे और पणजी में एक रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री गुजरात में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी की पहली सभा सुबह 10.30 बजे सौराष्ट्र के जूनागढ़ स्थित कृषि विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित होगी।

तीसरे चरण में होगा मतदान

आपको बता दें कि राज्य में तीसरे चरण में मतदान होने हैं। यहां पर सभी 26 सीटों पर 23 अप्रेल को मतदान होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की सभी 26 सीटें जीत ली थी। इस बार भाजप राज्य में एक बार फिर से पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। वहीं, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का भी जनाधार काफी बढ़ा है। हालांकि बाजी भाजपा के हाथ ही लगी थी। इस लिहार से कांग्रेस को भी इस बार राज्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

PM मोदी का चुनावी कार्यक्रम——

सुबह 10.30 बजे जनसभा

जूनागढ़, गुजरात दोहपर 1.55 जनसभा

सोनगढ़, गुजरात शाम 5.30 बजे जनसभा

पणजी, गोवा

