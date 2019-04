तमिलनाडु: थेनी में बोले PM मोदी, सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय कौन देगा?

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु के थेनी में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा सपना एक भारत का है। PM मोदी ने महागठबंधन को महामिलावट बताया। उन्होंने कहा कि हम सब किस बात के गवाह रहे हैं? पिता वित्त मंत्री बने और बेटा देश को लूटे। वे जब भी सरकार में होते हैं, हमेशा लूटपाट करते हैं। कुछ दिन पहले, DMK सुप्रीमो ने नामदार को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया। लेकिन कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। उनके महा मिलावटी मित्र भी नहीं, क्योंकि वे सभी पीएम बनना चाहते हैं।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय कौन देगा? भारत में सबसे खराब पर्यावरणीय आपदाओं में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए कौन न्याय करेगा।

Prime Minister Narendra Modi in Theni, Tamil Nadu: We observe today, the solemn occasion, of the completion of 100 years since the #JallianwalaBaghMassacre . I pay my respects to the martyrs of this incident. pic.twitter.com/EeyJhXlZdn

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उनका एटीएम बन गई है। वो देश के गरीबों और बच्चों के पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के कर रहे हैं। इसको तुगलक रोड घोटाले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि नई दिल्ली में तुगलक रोड पर कौन सा कांग्रेस नेता रहता है।

PM Modi: Who will do Nyay to governments of the great MGR Ji, which were dismissed by Congress just because one family didn't like those leaders? Who will do Nyay to victims of Bhopal Gas Tragedy, among the worst environment disasters in India. That too happened under Congress. pic.twitter.com/9rzBBfSsGP