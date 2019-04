लोकसभा चुनाव: 95 सीटों के लिए मतदान शुरू, दांव पर लगी इन दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान के इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चव्हाण, द्रमुक नेता दयानिधि मारन, ए राजा, कनिमोई, जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, UP कांग्रेस के अध्यक्ष और अभिनेता राजबब्बर, BJP की उम्मीदवार व अभिनेत्री हेमा मालिनी नेता शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस फेस में एक पूर्व PM सहित दो पूर्व CM भी मैदान में किस्मत आजमां रहे हैं।

#Maharashtra : Congress leader Sushilkumar Shinde casts his vote at a polling station in Solapur, in the second phase of #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/N3rHPjfZQ9