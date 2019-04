तमिलनाडु: रामनाथपुरम में बोले PM मोदी- 'आतंकवादियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के रंगनाथपुरम में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह वाराणसी से सांसद हैं, जो रामनाथपुरम से आस्था और आध्यात्मिकता के बंधन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि रामनाथपुरम में आना एक महान डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की याद दिलाता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे राष्ट्र के लिए कई सपने देखे थे। आज हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन सपनों को पूरा करें और भारत को विकास और गौरव की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।

PM Modi in Ramanathapuram: After 23rd May, when Modi govt will once again assume office, there will be a separate ministry for 'Jal Shakti'. This ministry will cater to many aspects relating to water. The focus will be given on water conservation. #TamilNadu pic.twitter.com/xbVZNKBFZU