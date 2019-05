हार के बाद RJD की बैठक, तेज ने तेजस्वी को पत्र लिख कर इस्तीफा नहीं देने को कहा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद विपक्षी खेमों में मायूसी का माहौल है। विपक्षी दलों के नेता हार के बाद समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल भी हार की समीक्षा कर रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक हुई। तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर चर्चा की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक सुर में कहा कि तेजस्वी की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसी बीच तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने उन्हें चिट्ठी लिख कर इस्तीफा नहीं देने को कहा है।

तेज ने छोटे भाई को दी नसीहत

तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी के इस्तीफे की मांग का विरोध करता हूं। मैंने आसपास के लोगों से सावधान रहने को कहा था, लेकिन पार्टी में मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई। हार की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए जिन्होंने टिकट बांटे थे और जो चुनाव लड़े थे। तेज प्रताप ने कहा कि 2019 के चुनाव नतीजों को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। 2020 का विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

तेजस्वी का इस्तीफा नहीं है समाधान

गौरतलब है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी को एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं हुई हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठने लगी। हालांकि बैठक में आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी को इस्तीफा नहीं देने को कहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे से कोई बदलाव नहीं हो सकता । बता दें कि पार्टी के विधायक ने तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की थी।

Tej Pratap Yadav, RJD: Those who don't like Tejashwi's leadership can leave, be it mahagathbandhan or RJD , I will always stand by Tejashwi. pic.twitter.com/gvGsRRKzmj