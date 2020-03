कोरोनावायरस : लोकसभा अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा, बोले- घबराएं नहीं सतर्क रहने की जरूरत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के चलते मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (loksabha speaker Om Birla) ने संसद भवन परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में कोविड-19 को फैलने से रोकने को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बाबत स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के बाद उन्होंने कहा, " हम सभी को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी हमें हर समय सतर्क रहना होगा।" इससे पहले, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कम से कम समय में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

Held a meeting with the Officers of the agencies concerned to take stock of the preparations & preparedness to monitor & control the spread of COVID-19 in Parliament House Complex. pic.twitter.com/nFEKfDyZfa