उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले- संसद में महिलाओं को मिले आरक्षण

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ( Vice President M Venkaiah Naidu ) ने महिलाओं को लेकर बड़ी बात कही है। मुंबई में स्थित एक कार्यक्रम को दौरान शनिवार को उपराष्ट्रपति ने कहा है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण ( Women reservation in parliament ) मिलना चाहिए। नायडू के मुताबिक देश की आधी आबादी महिलाओं की है ऐसे महिलाओं को उनका हक जरूर मिलना चाहिए।

इससे पहले भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू महिला आरक्षण बिल को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। नायडू ने पहले भी कई बार मंच से कहा है कि महिला आरक्षण बिल पास होना समय की जरूरत है।

डोभाल के लौटते ही घाटी में 10 हजार अतिरिक्त जवान तैनात, मुफ्ती बोली-बनेगा भय का माहौल

Vice President M Venkaiah Naidu in Mumbai: We call ‘Mother India’, we don’t call ‘Father India.’ That’s the importance given to women. They are 50% of the population. Women should get reservation in Parliament too&after giving reservation, give them funds, functions&functionaries pic.twitter.com/sSqilnHPYs