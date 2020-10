Madhya Pradesh : बीजेपी ने कमलनाथ के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग की, EC करे कार्रवाई

नई दिल्ली। बिहार में विधनसभा चुनाव में साथ मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चुनावी जनसभाओं पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी ने कमलनाथ पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन कर भेदभाव बरतने और अन्य आधार पर लोगों को गुमराह करने केा आरोप लगाया है।

Madhya Pradesh: Bharatiya Janata Party writes to the Election Commission of India requesting to debar Congress leader and former Madhya Pradesh CM Kamal Nath from electioneering and holding public meetings during the by-elections in the state