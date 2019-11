नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अभी भी तस्‍वीर साफ नहीं है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद कांग्रेस और शिवसेना पर दबाव बढ़ गया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि एक से दो दिन के अंदर सबकुछ सियासी तस्‍वीर साफ हो जाएगी।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बुधवार देर शाम को शरद पवार के घर पर कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में शिवसेना से भी फोन पर बात की गई। इससे साफ हो गया है कि जल्द एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहते हैं। आज एक बार फिर दोपहर 2 बजे कांग्रेस और NCP की सांझा बैठक होगी। इससे पहले दोनों दल अपने-अपने नेताओं से मिलेंगे। सरकार बनाने को लेकर शुक्रवार को ऐलान किया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक राज्य में शिवसेना और NCP को ढाई-ढाई साल की कमान मिलेगी। यानी ढाई साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा तो बाकी ढाई साल NCP को कमान मिलेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद शिवसेना या एनसीपी को मिलेगा। कांग्रेस को उप-मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा।

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि गुरुवार को कांग्रेस और एनसीपी के नेता फिर एक बार बैठक करेंगे। दोनों दल सुबह 10 बजे अपने-अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद सारी शर्तों को पूरा करके परसों हम महाराष्ट्र के तमाम नेताओं से मुंबई में मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी शिवसेना और एनसीपी के साथ बातचीत सही दिशा में जा रही है।

Prithviraj Chavan, Congress on Maharashtra govt formation: Congress leaders and Cong-NCP will meet tomorrow. By evening we will leave for Maharashtra. Day after tomorrow all three parties (Congress-NCP-Shiv Sena) will meet. pic.twitter.com/V0v7FNA0pH