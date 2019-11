महाराष्ट्र: NCP विधायक दल के नेता के नाम पर स्पीकर लेंगे अंतिम फैसला

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में दिन पर दिन सियासी पारा और भी चढ़ता जा रहा है। सरकार बनने के बाद भी महाराष्ट्र में उथलपुथल जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल होंगे या नहीं इस पर अंतिम फैसला स्पीकर करेगा।

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव राजेंद्र भागवत ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को एक पत्र मिला है। इस पत्र में दावा किया गया कि NCP विधायक दल के नेता जयंत पाटिल होंगे।

यह भी पढ़ें-महाराष्ट्र: अजित पवार के पास समर्थन नहीं, तब भी मनाने की कोशिश क्यों कर रही राकांपा?

#WATCH Rajendra Bhagwat, Maharashtra Legislature Secretary: The Legislature Secretariat has received a letter claiming that Jayant Patil is the Legislative Party Leader for NCP. But, decision has to be taken by the Speaker. As of today, decision has not been taken. pic.twitter.com/Hb2XZeZwNJ