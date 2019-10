महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी, कड़ी सुरक्षा के बीच 8.97 करोड़ मतदाता करेंगे वोट

मुंबई। महाराष्ट्र में सोमवार सुबह 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर राज्य में रविवार को सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार सुबह से राज्य के 96,661 मतदान केंद्रों पर 8.97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदान अधिकारी समेत पोलिंग पार्टी ईवीएम और बाकी चुनाव सामग्री लेकर रवाना हो गईं।

मुंबई पुलिस के मुताबिक शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 40 हजार कर्मचारियों को तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लाइंग स्क्वैड की तैनाती के साथ ही मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया टीम भी निगरानी करेगी। अकेले मुंबई में मौजूद 9894 मतदान केंद्रों में से 270 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है।

देश की आर्थिक राजधानी में सोमवार 21 अक्टूबर को मतदान के बाद 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव में कुल 8 करोड़ 97 लाख 22 हजार 19 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं के लिए 96 हजार 661 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

