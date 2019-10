महाराष्ट्र: भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची, काट दिया इन बड़े नेताओं का टिकट

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल जोरों पर है। भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सात उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है।

वहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा की इस लिस्ट में पार्टी के 3 कद्दावर नेताओं विनोद तावड़े, एकनाथ खडसे और प्रकाश मेहता का नाम नहीं है।

जबकि भाजपा ने इस बार एकनाथ खडसे की बेटी रोहिणी खडसे को मुक्ताईनगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।

कश्मीर: पाक सेना ने फिर तोड़ा सीजफायर, नियंत्रण रेखा पर की गोलीबारी

Bharatiya Janata Party has released fourth list of 7 candidates for #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/qDtsqwJkta