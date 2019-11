महाराष्ट्र विधानसभा: उद्धव सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले भाजपा विधायकों का वॉकआउट

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की अग्नि परीक्षा है। शनिवार दोपहर ठीक 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नियमों के खिलाफ सत्र शुरू होने का आरोप लगाया। वहीं प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहुमत परीक्षण कराया जा रहा है।

वहीं उद्धव ठाकरे विधानसभा में बहुमत परीक्षण साबित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अशोक चव्हान ने विश्वास प्रस्ताव रखा।

LIVE UPDATES:

भाजपा के सभी विधायकों ने वॉकआउट किया

विधानसभा में भाजपा विधायकों का हंगामा

प्रोटेम स्पीकर बोले- सु्प्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बहुमत परीक्षण

स्पीकर ने फडणवीस के तीनों मुद्दों को खारिज किया

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा

भाजपा विधायकों का सदन में हंगामा

नियम के मुताबिक नहीं चल रही कार्यवाही- फडणवीस

वंदे मातरम् से सत्र की शुरुआत क्यों नहीं

BJP's Devendra Fadnavis in assembly: Never in the history of Maharashtra Assembly a trust vote was conducted without electing a Speaker. What was the fear this time?

तीनों दलों ने व्हिप जारी किया

इधर प्रोटेम स्पीकर दिलीप वलसे ने सदन से शांति बनाकर कार्यवाही चलने देने की अपील की। शिवेनास, कांग्रेस और एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटील ने व्हिप जारी कर सभी विधायकों को विधानभवन में रहने का निर्देश दिया है। प्रोटेम स्पीकर दिलीप वलसे पाटील बहुमत परीक्षण करवाएंगे। वहीं महा विकास अघाड़ी विधानसभा में 165 विधायकों के समर्थन होने का दावा कर रहा है। विधानसभा में दो दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया गया है।

Congress issues three line whip to its MLAs directing them to remain present in the Assembly ahead of floor test, today. #Maharashtra pic.twitter.com/dn8VzeIBMO — ANI (@ANI) November 30, 2019

वहीं बहुमत साबित करने के लिए महाराष्ट्र विधानभवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानभवन पहुंच गए हैं।

बहुमत के लिए 145 विधायकों का समर्थन

राकांपा के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, "हमारे पास 165 से अधिक विधायकों का समर्थन है। सदन में आज हम आराम से बहुमत साबित कर देंगे।"बता दें कि 288 विधानसभा सीट में बहुमत के लिए 145 विधायकों का होना जरूरी है। ऐसे में महा विकास अघाड़ी के पास 10 से ज्यादा विधायक हैं।

बीते गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और शुक्रवार को उन्होंने कार्यभार संभाला था।