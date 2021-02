महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बन सकते हैं नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

नई दिल्ली। देश में कृषि कानूनों के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र ( Maharashtra News ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ( Maharashtra Assembly Speaker Nana Patole ) ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पटोले के विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य में सियासी सरगरमी अचानक तेज हो गई। नाना पटाले महाराष्ट्र के बांद्रा जिले कके सकोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना है और इस तरह से वह राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट की जगह लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस-शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार है। इस गठबंधन सरकार में उद्धव ठाकरे राज्य क मुख्यमंत्री हैं।

आपको बता दें थोराट के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में पार्टी हाईकमान से मिला था। राज्य में एक मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना एफ. पटोले ने गुरुवार को यहां अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा उप सभापति नरहरि एस. झिरवाल ( Deputy Speaker Narhari Zirwal ) को सौंप दिया। उन्होंने करीब 14 महीने तक अपना कार्यभार संभाला। पार्टी सूत्रों के अनुसार, 58 वर्षीय पटोले ने यह कदम उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना के बीच उठाया है।

Maharashtra Assembly Speaker Nana Patole resigns from his post, hands over his resignation to Deputy Speaker Narhari Zirwal. pic.twitter.com/oXNL0Wyn5p