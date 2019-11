उद्धव सरकार को झटकाः बीजेपी का आरोप- गैर कानूनी तरीके से चुना प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल से शिकायत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान अभी थमा नहीं है। बीजेपी ने अभी हार नहीं मानी है। उद्धव सरकार के हर कदम पर पूर्व सरकार ने अपनी नजरें जमाए रखी हैं। शनिवार का दिन भी उद्धव सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 30 नवंबर को ही उद्धव सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। लेकिन इस परीक्षण से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो उद्धव सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है।

गैरकानूनी तरीके से बनाया प्रोटेम स्पीकर

ये विवाद खड़ा किया है बीजेपी ने। दरअसल बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने प्रोटेम स्पीकर बदले जाने पर कहा है कि यह कानूनी रूप से गलत है।

Chandrakant Patil,BJP: Kisan Kathore will be BJP candidate for assembly speaker https://t.co/bpKKLoFBZa pic.twitter.com/zzNumIH0od