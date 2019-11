महाराष्ट्र: भाजपा को सरकार बनाने का मिला न्योता, राज्यपाल कोश्यारी ने 11 नवंबर तक का दिया वक्त

मुंबई। करीब दो हफ्ते से महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भाजपा-शिवसेना में चल रहे रस्सा-कस्सी के बीच शनिवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है।

राज्यपाल ने कहा है कि चूंकि भाजपा राज्य के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीत दर्ज की है, तो ऐसे में उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। राज्यपाल ने भाजपा को 11 नवंबर रात के 8 बजे तक का वक्त दिया है। भाजपा को 11 नवंबर तक विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। महाराष्ट्र में 13वीं विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है।

बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव में 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना 56 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। इसके बाद से दोनोें दलों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया।

शिवसेना मांग कर रही थी कि अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए, हालांकि भाजपा नहीं मानी। जिसके बाद से दोनों ही पार्टियों में करीब दो हफ्ते से खींचातानी चल रही है। फिलहाल यह तय नहीं है कि शपथग्रहण कब होगा।

