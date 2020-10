Maharashtra: भाजपा का शिवसेना पर तंज, उद्धव का हिंदुत्व मिलावटी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) और उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) की शिवसेना ( Shivsena ) के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते। इस क्रम में महाराष्ट्र भाजपा के नेता आशीष शेलार ने सोमवार को शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना की कल दशहरा रैली ओटीटी मंच पर एक फ्लॉप फिल्म की तरह थी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व की तुलना आरएसएस हिंदुत्व से की थी। भाजपा नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व अब कांग्रेस और राकांपा के साथ जाने के बाद मिलावटी है। हां, उद्धव को आरएसएस से हिंदुत्व प्रमाणपत्र लेने की जरूरत है।

Shiv Sena's yesterday Dussehra rally was like a flop film on OTT platform. Uddhav Thackeray compared his Hindutva with RSS Hindutva. His Hindutva is now adulterated after going with Congress & NCP. Yes, Uddhav needs to take Hindutva certificate from RSS: Ashish Shelar, BJP leader pic.twitter.com/uUzO87V991