महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस ने CM पद से दिया इस्तीफा, कल खत्म हो रहा है कार्यकाल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इस बीच ख़बर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल कल यानी 9 नवंबर को खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। जहां एक तरफ शिवसेना 50-50 फॉर्मूले के तहत सीएम पद के लिए अड़ी हुई है।

वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी ने शिवसेना के इस फॉर्मूले को साफ नकार कर दिया है। बीजेपी शिवसेना से सीएम पद बांटना नहीं चाहती है।

Mumbai: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other state ministers meet Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan. pic.twitter.com/grmCMrHLg9