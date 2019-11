किसका आदेश मिलने पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया महाराष्ट्र सीएम पद से इस्तीफा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर में मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस्तीफा दिया था। लेकिन फडणवीस के इस फैसले के पीछे किसका हाथ था, यह जानना बहुत दिलचस्प है। दरअसल फडणवीस के इस्तीफे का फैसला संसद भवन के भीतर लिया गया।

सूत्रों के मुताबिक संसद भवन में मंगलवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में फडणवीस से इस्तीफा दिलाने का फैसला लिया गया।

Submitted my resignation as Maharashtra CM to Hon Governor Bhagat Singh Koshyari ji.

Hon Governor asked me to function as caretaker CM till alternative arrangements pic.twitter.com/TI7ER3iBkv