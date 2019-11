महाराष्ट्र में भाजपा का नया गेम प्लान, 5 नवंबर के लिए बुक किया वानखेड़े स्टेडियमः रिपोर्ट

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच नेतृत्व को लेकर अभी भी खींचतान चल रही है। इन सबके बीच प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली भाजपा ने नया गेम प्लान किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने आगामी 5 नवंबर के लिए वानखेड़े स्टेडियम की बुकिंग कराई है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि भाजपा महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पूरे समीकरण सेट कर लिए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा ने वानखेड़े स्टेडियम की बुकिंग शपथ ग्रहण के लिए कराई है। हालांकि भाजपा को यह स्टेडियम मिलेगा या नहीं इसपर एक पेच अड़ा है। दरअसल आगामी 8 नवंबर से वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेले जाने हैं।

इसलिए भाजपा को इस स्टेडियम के इस्तेमाल की इजाजत भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से ही मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि बीसीसीआई इसकी इजाजत बीजेपी को देती है या नहीं।

वहीं, शुक्रवार को मुंबई पुलिस के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने वानखेड़े स्टेडियम का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि पहले भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए महालक्ष्मी रेसकोर्स का चयन किया था।

जब मुंबई पुलिस ने यहां निरीक्षण किया और अन्य चीजों पर गौर किया, तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्थान बदलने की बात कही।

