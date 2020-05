क्यों उद्धव ठाकरे ने की महाराष्ट्र में 21 मई को चुनाव कराने की मांग

नई दिल्ली। भारत के कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) ने अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के लिए 21 मई को चुनाव आयोजित किए जाने की जमकर मांग की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य सरकार की सिफारिशों पर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अमरीका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की।

उद्धव के सामने तीन विकल्प, फिर क्यों किया पीएम मोदी को फोन

कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह पहला चुनाव है, जो सभी जरूरी सावधानी वाली प्रोटोकॉल और गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ होगा। दरअसल, बीते वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़े बिना Shiv Sena प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने।

अब उनके पास 28 मई तक का वक्त है, या तो वह उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य बने या फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा। वैसे महाराष्ट्र विधान परिषद में फिलहाल नौ पद खाली हैं।

