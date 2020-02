PM मोदी से मिलने के बाद महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे बोले- केंद्र से मिला सकारात्मक जवाब

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच यह मुलाकात आंधे घंटे से ज्यादा हुई। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के सरकारी निवास 15 सफदरजंग लेन में एक प्रेस कांफ्रेंस की।

पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा

उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी से केंद्र और राज्य के संबंधों पर बातचीत हुई है। हमने पीएम से कहा कि हमें राज्य के विकास के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है। पीएम मोदी ने मदद करने का भरोसा दिया है। राजनीति से अलग से भी बातचीत हुई है।

उद्धव ठाकरे ने नागरिकता कानून का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएए और एनआरसी पर भी बातचीत हुई है। जिसमें हमने अपना रुख साफ कर दिया है। किसी को भी इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार चल रही है और कोई मतभेद नहीं है।

