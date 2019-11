महाराष्ट्रः कांग्रेस के 41 विधायकों ने आलाकमान को किया आगाह, जल्द दें समर्थन नहीं तो होगा नुकसान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कौन बनाएगा सरकार इस सवाल का जवाब तलाशने में तीन हफ्तों से भी ज्यादा का समय निकल गया है, लेकिन अब तक जवाब सामने नहीं आया है। हर पार्टी अपने-अपने दावे पर अड़ी हुई है। इस बीच कांग्रेस की बैठक में एक अहम बात निकलकर सामने आई है।

महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान का आगह किया है। करीब 41 विधायकों ने कांग्रेस के वरिष्ठों को चेताया कि हम प्रदेश में सरकार बनाने के पक्ष में हैं और जल्द से जल्द इस दिशा में निर्णय लिया जाए। ऐसा नहीं होता है कि परिणाम गंभीर हो सकता है।

Sources: Congress-NCP leaders to meet in Delhi in a day or two to give final shape to the Common Minimum Program of both the parties. Final draft will be vetted by top leadership of both parties before taking it for further discussion with Shiv Sena. pic.twitter.com/l3NQqbeUhZ