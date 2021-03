Maharashtra : देवेंद्र फड़णवीस ने संवैधानिक मशीनरी की विफलता का आरोप लगाया, सीएम उद्धव को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फड़णवीस ने प्रदेश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता का आरोप उद्धव सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल की सिफारिश के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष का पद एक सप्ताह से अधिक समय से खाली हों। यह महाराष्ट्र में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के समान है।

Maharashtra | It has never happened before that despite the Governor's recommendation, the post of assembly speaker is vacant for over a week. This is equivalent to the failure of constitutional machinery: Leader of Opposition and former CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/IaPW034oja