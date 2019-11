महाराष्ट्र: फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं, पूरी प्रक्रिया का होगा लाइव प्रसारण

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को लेकर बड़ा फैसाल सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ा झटका लग है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फडणवीस सरकार को फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए SC ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

Supreme Court orders floor test in the Maharashtra assembly to be held on November 27 before 5 pm. The proceedings shall be live telecast. https://t.co/SLrGeF6et1

संसदीय परंपरा में कोई दखल नहीं

सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए बेंच के सबसे सीनियर जज एनवी रमन्ना ने कहा कि संसदीय परंपरा में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह बनाए रखना होगा। रमन्ना ने कहा कि ये अदालत संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सुशासन सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है।

पृथ्वीराज चव्हान ने जताई खुशी

वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हान ने खुशी जताई। उन्होंने ने कहा कि हमने तुरंत बहमुत परीक्षण की मांग की थी। चव्हान ने बताया कि 5 बजे तक विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद बहुमत परीक्षण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हमने जो मांग की थी कोर्ट ने उससे मान लिया है। हम इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अभ फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए।

Prithviraj Chavan, Congress: Tomorrow, at 11 am, members to take oath and at 5pm Pro-tem Speaker to hold Floor Test in Maharashtra Assembly. All 3 parties (Congress-NCP-Shiv Sena) are satisfied with the Supreme Court order. Devendra Fadnavis should resign today. pic.twitter.com/6cNGAMJf3w