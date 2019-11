'शिवसेना के साथ हुआ प्रैंक, बोले- BJP ने चीटिंग की' पढ़िए महाराष्ट्र सरकार पर लोगों के फनी रिएक्शन्स

नई दिल्ली। नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। दरअसल, लंबे समय के उठापटक के बाद सुबह-सुबह बीजेपी-एनसीपी ने राज्य में सरकार बना ली। शनिवार सुबह आठ बजे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी ने NCP नेता अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई है।

सियासी उलटफेर पर सोशल मीडिया का रिएक्शन

इससे पहले शुक्रवार की देर रात तक उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी, लेकिन शनिवार की सुबह सबकुछ बदल चुका था। अब इस सियासी उलटफेर पर सोशल मीडिया में जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। लोग उद्धव ठाकरे समेत इस हालात का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। ट्विटर पर इस राजनितिक समीकरण को लेकर कई मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। लोग जहां अमित शाह को चाणाक्य बता रहे हैं, तो वहीं उद्धव के साथ प्रैंक हुआ है ऐसे मीम्स भी शेयर कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश दिया था, शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया। महाराष्ट्र की जनता को स्थिर और स्थाई सरकार चाहिए, खिचड़ी सरकार नहीं।

This morning when I waked up and turn on my internet #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/hXNW0R1okb — Ankur Maurya 🙏 (@ankur8527) November 23, 2019