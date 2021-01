महाराष्ट्र सरकार ने घटाई देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की सुरक्षा, बुलेटप्रूफ वाहन भी हटाया

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को फैसला लेते हुए कई बड़े नेताओं की सुरक्षा को घटा दिया है। उद्धव सरकार ने यह फैसला सुरक्षा की समीक्षा की जाने के बाद यह फैसला लिया है। जिन नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है उनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड और अन्य शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी नेता विरोधी दलों से जुड़े हैं।

Security cover of Devendra Fadnavis , Leader of Opposition in state Assembly, MNS Chief Raj Thackeray and others have been reduced by Maharashtra Government.



While security cover of some BJP leaders including state chief Chandrakant Patil, Sudhir Mungantiwar have been removed.