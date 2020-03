कोरोना से जंग को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, सीएम समेत विधायकों का कटेगा वेतन

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खतरे के बीच राज्य सरकारें हर जरूरी और कड़े कदम उठा रही हैं ताकि इस जानलेवा वायरस से निपटा जा सके। हेल्थ, पुलिस, और प्रशासन के साथ-साथ अब राजनेता भी इस जंग में अपना योगदान दे रहे हैं।

कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और केरल राज्य से ही सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि इन प्रदेशों की सरकार मुस्तैदी से इस कहर का सामना कर रही है।

इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ( Ajit Pawar ) ने मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक और विधान पार्षद प्रतिनिधियों के मार्च माह के वेतन में 60 फीसदी कटौती के आदेश दिये हैं।

Salaries of Grade A and B officers will be deducted by 50% and that of Grade C employees, by 25%. No deduction in the salary of Grade D employees: Maharashtra Deputy CM and state Finance Minister Ajit Pawar #Coronavirus https://t.co/lT02KFzoAT