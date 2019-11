महाराष्ट्रः महागठबंधन के नेता चुने गए उद्धव ठाकरे, 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह

मुंबई। महाराष्ट्र का सियासी उलटफेर फिलहाल थमता नजर आ रहा है। मंगलवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना फूले नहीं समाए और शाम को ट्राइडेंट होटल में संयुक्त बैठक आयोजित की। यहां पर तीनों पार्टियों के गठबंधन 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' का सर्वसम्मति से नेता शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को चुना गया। अब आगामी 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समेत नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और कुछ देर बाद ही इस संगठन के तीन नेता राज्यपाल बीएस कोश्यारी से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

अभी-अभीः महाराष्ट्र मामले पर पीएम मोदी नाराज... आपात बैठक में शाह-नड्डा को बुलाया और दिया यह फॉर्मूला... फिर..

महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक के लिए मंगलवार को ट्राइडेंट होटल का चयन किया गया और शाम से ही सभी विधायक और दिग्गज यहां पहुंचना शुरू हो गए। यहां पर आयोजित बैठक में जयंत पाटिल, बाला साहेब थोराट समेत तीनों दलों के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया। इस गठबंधन के प्रस्ताव का समर्थन सपा नेता अबु आजमी और राजू शेट्टी ने भी किया।

Shiv Sena chief and Chief Minister candidate of 'Maha Vikas Aghadi', Uddhav Thackeray: We will make this Maharashtra once again that Maharashtra which Chhatrapati Shivaji Maharaj dreamt of. #Maharashtra pic.twitter.com/qdrWe4G7OY — ANI (@ANI) November 26, 2019

इसके साथ ही सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही आगामी 1 दिसंबर को शाम पांच बजे शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस घोषणा के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया।

BIG BREAKING: फडणवीस के इस्तीफे पर NCP के दिग्गज नेता ने कही सबसे बड़ी बात... शिवसेना हो गई बर्बाद.

इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा, "मैंने कभी भी इस प्रदेश का नेतृत्व करने का सपना नहीं देखा था। इसके लिए सोनिया गांधी और अन्य का आभार जताता हूं। हम एक-दूसरे पर विश्वास जताकर देश को एक नई दिशा दिखा रहे हैं।"

उद्धव ने कहा, "मैं देंवेंद्र फडणवीस द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं। झूठ हिंदुत्व का हिस्सा नहीं हैं। जब आपको जरूरत होती है तो आप गले लगाते हो और जब जरूरत नहीं होती हमें छोड़ देते हो। आपने हमें दूर रखने की कोशिश की।"

महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सभी सदस्यों के लिए ठाकरे ने आगे कहा, "मैं आप सभी द्वारा दी गई जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं अकेला नहीं हूं बल्कि आप सभी मेरे साथ मुख्यमंत्री हैं। आज जो हुआ, वास्तव में वही असल लोकतंत्र है। हम एक साथ मिलकर राज्य के किसानों के आंसू पोछेंगे। हम इसे एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का महाराष्ट्र बनाएंगे।"

एनसीपी के साथ इस नेता ने दी अजीत पवार को बधाई.. कहा हो गया है खुलासा.. आपका काम पूरा हो गया... बहुत बधाई हो...

इस दौरान एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि उनका गठबंधन शिवाजी के आदर्शों को मानने वाला है। ये गठबंधन केवल पांच वर्ष के लिए नहीं बल्कि 20 वर्ष के लिए है।

Mumbai: Shiv Sena leader Eknath Shinde moves resolution to form 'Maha Vikas Aghadi', the alliance of Shiv Sena-NCP-Congress. NCP's Nawab Malik & Congress' Nitin Raut second it. #Maharashtra https://t.co/RKcB4077W9 — ANI (@ANI) November 26, 2019

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा क्योंकि बागी राकांपा नेता अजित पवार ने शरद पवार और परिवार के काफी समझाने पर उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यह महा विकास अघाड़ी के लिए एक बड़ी जीत है।

मंगलवार को एक बैठक में शरद पवार ने अजित पवार से मुलाकात की और यह निर्णय लिया गया कि अजित पवार इस्तीफा दे देंगे और परिवार को नहीं तोड़ेंगे।