महाराष्ट्रः संविधान की तस्वीर के आगे नई सियासत, हयात होटल में शक्ति प्रदर्शन के लिए 162 विधायकों की शपथ

मुंबई। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अगले पल क्या हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। सोमवार शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत द्वारा शाम 7 बजे होटल हयात में राज्यपाल को आमंत्रित करने के बाद अब हयात होटल राजनीति का बड़ा अड्डा बन गया है। कांग्रेस-शिवसेना विधायकों के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सूले वहां पहुंच गए हैं। हयात होटल के हॉल में संविधान की तस्वीर और हम है 162 के पोस्टरों के आगे सभी विधायक मौजूद हैं।

यहां मौजूद सभी विधायकों-नेेताओं को संबोधित करते हुए राकांपा नेता जितेंद्र अव्हाद ने कहा कि यहां पर सभी विधायक शपथ लेंगे। इससे पहले यहां पर सभी विधायकों ने महा विकास अगाडी जिंदाबाद के नारे लगाए। जबकि कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि यहां पर हम 162 नहीं बल्कि इससे ज्यादा संख्या में हैं। हम सभी सरकार का हिस्सा होंगे। मैं सोनिया गांधी का आभार जताता हूं जिन्होंने भाजपा को रोकने के लिए इस गठबंधन की अनुमित दी। राज्यपाल को हमें सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए।

ताजा जानकारी के मुताबिक हयात होटल में शाम 7 बजे से शिवसेना-कांग्रेस और राकांपा समेत 162 विधायकों को एक साथ पेश करके यह तीनों दल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक परेड के लिए शिवसेना-कांग्रेस विधायक फिलहाल हयात होटल पहुंच चुके हैं।

Congress leader Ashok Chavan at Hotel Grand Hyatt in mumbai where Shiv Sena-NCP-Congress MLAs have assembled: We are more than 162, not just 162. We all will be a part of the govt. I thank Sonia Gandhi who allowed for this alliance to stop BJP . Guv should invite us to form govt. pic.twitter.com/NaHL74c5If — ANI (@ANI) November 25, 2019

Mumbai: Shiv Sena's Uddhav Thackeray & Aaditya Thackeray arrive at at Hotel Grand Hyatt where Shiv Sena-NCP-Congress MLAs have assembled. #Maharashtra pic.twitter.com/pVPbgU55QW — ANI (@ANI) November 25, 2019

Mumbai: "Long live Maha Vikas Aghadi" slogans raised at the hall in Hotel Grand Hyatt, where Shiv Sena-NCP-Congress MLAs have assembled. https://t.co/XJdDOH3YeK — ANI (@ANI) November 25, 2019

कांग्रेस महाराष्ट्र प्रमुख बाला साहेब थोराट, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सुप्रिया सूले भी होटल में पहुंच चुके हैं। जबकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के साथ हयात होटल पहुंच चुके हैं। इनके अलावा अशोक चव्हाण, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेता भी यहां मौजूद हैं।

इस संबंध में राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने शाम को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में राउत ने लिखा, "हम सब एक साथ हैं। पहली बार हमारे 162 विधायकों को शाम 7 बजे होटल ग्रैंड हयात में एक साथ देखें। महाराष्ट्र के राज्यपाल आइए और खुद देखिए।"

वहीं, राउत की इस घोषणा ने भले ही प्रदेश में अपना शक्ति प्रदर्शन और बहुमत दिखाने की कोशिश की हो, हकीकत तो यह है कि सरकार को बहुमत फ्लोर टेस्ट के दौरान साबित करना होता है। किसी होटल-पार्क आदि जगहों पर भले ही कोई पार्टी अपना बहुमत दिखा दे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को असल बहुमत विधानसभा के भीतर ही सिद्ध करना होता है।

We are all one and together , watch our 162 together for the first time at grand Hyatt at 7 pm , come and watch yourself @maha_governor pic.twitter.com/hUSS4KoS7B — Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 25, 2019

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली भाजपा सरकार बनाने का दावा इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि उसके सहयोगी दल शिवसेना ने ढाई-ढाई वर्ष के लिए बदले जाने वाले मुख्यमंत्री और कैबिनेट में बराबर संख्या की मांग कर दी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीते 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें 288 विधानसभा में से भाजपा ने 105 सीटें हासिल की थीं। जबकि शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं।