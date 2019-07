महाराष्ट्र: विधानसभा चुनाव से पहले NCP को झटका, शिवसेना में शामिल हुए पूर्व मंत्री सचिन अहीर

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ( maharashtra assembly election ) से पहले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP ) को बड़ा झटका लगा है। NCP के मुंबई इकाई के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सचिन अहीर ( NCP's Sachin Ahir joins Shiv Sena ) शिवसेना में शामिल हो गए हैं। सचिन अहीर ने गुरुवार को एनसीपी छोड़ने का ऐलान किया और उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) की उपस्थिति में शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की।

Maharashtra: Mumbai NCP president Sachin Ahir, joins Shiv Sena in the presence of party chief Uddhav Thackeray. pic.twitter.com/LWcP5SgUL5