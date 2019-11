महाराष्ट्र में सियासी उफान के बीच एनसीपी विधायक का बड़ा दावा

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज होने को लेकर चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के बीच सोमवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विधायक ने बड़ा दावा कर माहौल गर्मा दिया। पिछले दो दिनों से गायब चल रहे राकांपा विधायकों ने मुंबई पहुंचकर चौंकाने वाला बयान दिया। राकांपा के विधायक अनिल पाटिल ने कहा कि ना ही वो गायब हुए थे और ना ही उनका अपहरण किया गया था।

मीडिया से बात करते हुए अनिल पाटिल ने कहा, "सबसे पहले तो मैं मीडिया से कहना चाहूंगा कि ना तो मैं गायब हुआ था और ना ही मेरा अपहरण हुआ था। जब हम होटल (दिल्ली) पहुंचे, वहां पर कई पुलिस कारों और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों के साथ कम से कम 100-200 भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। हम यह देखकर डर गए थे।"

anil patil , NCP MLA who was reportedly missing & brought to mumbai from Delhi by NCP leaders today: We told Sharad Pawar sa'ab that we want to return & stay with the party, he assured us that we will be brought back and made the necessary arrangements. (2/2) #Maharashtra https://t.co/JZfdhzSKoG