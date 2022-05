जिला परिषद के चुनाव के लिए NCP ने BJP से मिलाया हाथ , कांग्रेस ने कहा- हमारी पीठ में छुरा घोंपा

Congress Target NCP: महाराष्ट्र की गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है। अब एनसीपी ने जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया है। एनसीपी के इस स्टैंड के बाद कांग्रेस ने उसे पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा है।

Updated: May 12, 2022 06:05:41 pm

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महा विकास अघाड़ी में सबकुछ ठीक नहीं है। अब ये तनाव बुधवार को खुलकर तब और सामने आ गया जब NCP ने गोंडिया जिला परिषद में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी का साथ थाम लिया। एनसीपी के इस स्टैंड के बाद कांग्रेस ने उसे पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा मित्रता पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, यदि दुश्मन सामने से खुलकर वार करे तो अच्छा होता।' अब इस बयान पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पर पलटवार किया है। पवार ने नाना पटोले केके बयान को हास्यास्पद करार दिया है।

Maharashtra: NCP joins hands with BJP in an elections, Cong Target NCP