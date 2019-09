महाराष्ट्र: NCP विधायक भास्कर जाधव का इस्तीफा, शिवसेना में जाने की घोषणा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों राजनीतिक उठापटक चरम पर है। सियासी दिग्गजों के बीच जहां जुबानी जंग जारी है, वहीं चुनाव से पहले नेता अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं।

ताजा मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP ) विधायक भास्कर जाधव से जुड़ा है।

भास्कर जाधव ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार गुहागर से विधायक जाधव आज यानी शुक्रवार को शिवसेना ज्वाइन करेंगे।

Maharashtra: Nationalist Congress Party (NCP) leader & MLA from Guhagar, Bhaskar Jadhav to join Shiv Sena today. He tendered his resignation as MLA to state assembly speaker Haribhau Bagade, today.