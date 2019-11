हयात में हल्लाः 'भाजपा को कर देंगे खाली, अजित पवार आपका काम हो गया'

मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों ने एकजुट होकर हल्ला बोला। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ऐतिहासिक रूप से कथित 162 विधायकों की मीडिया के सामने केवल बहुमत साबित करने के लिए परेड करवाकर शिवसेना-कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी। इस दौरान होटल में एनसीपी नेता नवाब मलिक, सपा नेता अबु आजमी और शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने भाजपा को कड़े शब्दों में चेतावनी दी।

भाजपा को कर देंगे खालीः नवाब मलिक

विधायकों की इस परेड के बाद मीडिया से बातचीत में एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, "हमने दुनिया के सामने भाजपा को बेनकाब किया। नंबर नहीं हैं, लेकिन भाजपा ने गलत तरीके से सरकार बनाई."

NCP's Nawab Malik: BJP still has a chance to save its honour. Thorh forh par agar uttar aai BJP toh hum bhi uska jawab denge. Ajit Pawar is a part of our party, he is part of the Pawar family. We are trying that he comes back to NCP & admits his mistake. #Maharashtra pic.twitter.com/GWWFwExH9F