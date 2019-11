महाराष्ट्रः क्या बहुमत साबित करने के बाद की बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं राजनीतिक दल

मुंबई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब मामला बहुमत साबित करने का है। लेकिन सियासी जानकारों की मानें तो अभी असल परीक्षा बाकी है। भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) व कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान होगी।

राकांपा ने शनिवार को अपने विधायक दल के नेता अजीत पवार को बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह राज्य के अध्यक्ष जयंत पाटिल को दे दी। अजीत पवार अब उप मुख्यमंत्री हैं।

एक संविधान विशेषज्ञ ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "राकांपा ने विधिवत रूप से राज्यपाल कार्यालय को सूचित किया है, जहां इसे रिकॉर्ड में लिया गया है, क्योंकि अभी कोई विधायिका नहीं है। प्रभावी रूप से अजीत पवार राकांपा के विधायक दल के नेता नहीं है और इस वजह से उनकी किसी भी कार्रवाई का अब कोई परिणाम नहीं होगा।"

Mumbai: Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has arrived at the residence of Chief Minister Devendra Fadnavis . https://t.co/66sRP1LvXN