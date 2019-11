नई दिल्‍ली। महाराष्‍ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी संघर्ष में नया मोड़ आ गया है। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP ) के प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे पर बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया अगले 5-6 दिनों में पूरी हो जाएगी। उन्‍होंने कहा है कि महाराष्ट्र को जल्द ही एक मजबूत सरकार मिलेगी।

एक दिन पहले मंगलवार को संजय राउत ने कहा था कि दिसंबर से पहले महाराष्‍ट्र में एक लोकप्रिय और मजबूत सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार गठन को लेकर सभी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी पक्ष बहुत जल्‍द अंतिम निर्णय लेंगे। उसी के साथ सरकार बनाने का रास्‍ता भी साफ हो जाएगा।

नितिन गडकरी ने दिया सियासी उलटफेर का संकेत, कहा- क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है

यहां तक तो सबकुछ ठीक था लेकिन सरकार बनाने की कवायद के बीच मंगलवार को शिवसेना नेता संजय राउत का चौंकाने वाला बयान कि हम वीर सावरकर को भारत रत्न देने का समर्थन करते रहेंगे। एनसीपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है।

Sanjay Raut , Shiv Sena: The process to form the government will complete in next 5-6 days and a popular & strong government will be formed in Maharashtra before December. The process is going on. pic.twitter.com/cyQKTL85Fm