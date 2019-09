महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की बढ़ी मुश्किल, रामदास अठावले ने मांगीं 10 सीटें

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में सियासी गतिविधियों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। यों तो हर राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत बनाने के प्रयास में जुटा है, लेकिन पार्टियों के बीच खींचतान भी होने लगी है। इस बीच खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले प्रदेश में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं।

दरअसल, बृहस्पतिवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेेता और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि वह भाजपा के चुनाव चिह्न पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार से अपने राजनीतिक दल आरपीआई के लिए अलग सीटें मांगीं हैं।

Union Minister&Republican Party of India (RPI) leader Ramdas Athawale: BJP&Shiva Sena have decided to give 18 seats to allies, RPI has demanded 10 out of those 18 seats. We'll contest on our own symbol in the Maharashtra Assembly elections. We don't want to fight on BJP's symbol. pic.twitter.com/sQmzDy4if9